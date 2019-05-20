2019-05-20T11:18:21+03:00
Общество

Неделя поисков: в Кирове разыскивают 17-летнего юношу

Молодой человек ушел из дома вечером 14 мая
Елизавета Захарова
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В Кирове ищут пропавшего неделю назад юношу. Фото: vk.com/ornkirovВ Кирове ищут пропавшего неделю назад юношу. Фото: vk.com/ornkirov
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Отряд по розыску несовершеннолетних и полиция города Кирова ведут поиски Романа Шулятьева. 17-летний юноша ушел из домов восемь часов вечера 14 мая 2019 года. Уже больше недели его родственники и близкие ничего не знают о его местонахождении.

Роме на вид 17-18 лет. Он ростом 160-165 сантиметров, среднего телосложения. У него короткостриженные русые волосы и голубые глаза.

Когда Рома уходил, он был одет в зеленые штаны, черные кроссовки и серо-синюю куртку. С собой - рюкзак цвета хаки.

Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба незамедлительно связаться с информационным организатором поиска Евгенией Васильевной: 8(953)691-00-78 и сообщить все доступную вас информацию. Также сведения о Романе можно рассказать по общему телефону отряда 8(800)350-76-25 или 02,112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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