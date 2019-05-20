Пришел в гости к подруге и зарезал ее соседа: уроженца Нолинского района осудили на 10 лет

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-20T11:14:34+03:00

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Конфликт закончился ударом ножа в живот. Раненному соседу вызвали медиков. Его доставили больницу. Ссора произошла 25 января около полуночи, а спустя двое суток мужчина скончался.

- Конфликт между 27-летним злоумышленником и соседом его знакомой произошел в одном из домов на улице Павла Корчагина на восьмом этаже, - уточнили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - От удара ножом у пострадавшего была повреждена левая доля печени, передняя и задняя стенка желудка, а также брюшной отдел аорты.

17 мая прошел суд над 27-летним уроженцем поселка Аркуль Нолинского района. Молодой человек не признал свою вину. Не смотря на это, суд все же признал виновным молодого мужчину. За убийство молодого человека на десять лет отправили за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU