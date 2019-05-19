2019-05-19T19:15:49+03:00
Общество

Неромантическая история на улице Роз: под Кировом задержали пару с наркотиками

Сотрудники Росгвардии увидели молодых людей с запрещенными веществами в машине
Евгений ДЕМИХОВ
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Правоохранители вызвали оперативную группу для разбирательства. Фото: Управление Росгвардии по Кировской областиПравоохранители вызвали оперативную группу для разбирательства. Фото: Управление Росгвардии по Кировской области
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20-летняя девушка и 31-летний молодой человек в три часа ночи 19 мая сидели в иномарке, припаркованной на улице Роз населеннго пункта Сергеево, когда к ним подошли силовики.

- Стражи правопорядка попросили их выйти для беседы, - сообщают в Управлении Росгвардии по Кировской области. - На вопрос, имеются ли у них запрещенные предметы или вещества, молодые люди дали отрицательный ответ.

Зоркие глаза правоохранителей заметили в машине принадлежности для употребления наркотических средств с остатками этих самых веществ. Наряд росгвардейцев вызвал следственно-оперативную группу, а молодых людей отправили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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