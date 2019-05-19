Метеопредупреждение от МЧС: в Кирове ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-19T17:10:46+03:00

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Неблагоприятные погодные явления придут в область 19 - 21 мая. Две ночи в регионе температура воздуха и почвы будет держать ниже нулевой отметки. Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области заморозки будут до -3 градусов.

Кроме того, ночью 20 мая могут пройти дожди со снегом. Днем тоже есть вероятность выпадения осадков. Ожидается ветер с порывами до 14 м/с.

Напомним, что синоптики сделали предположение: до 22 мая в Кировской области температура воздуха будет ниже климатической нормы на четыре-шесть градусов. Однако, долгосрочные прогнозы показывают, похолодание может быть и в конце месяца. Так, 24 и 25 мая температура воздуха ночью может опуститься до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU