На Спасский собор в Кирове подняли колокола

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-18T18:16:43+03:00

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В субботу, 18 мая, на Спасский собор в Кирове установили колокола. Они были изготовлены на заводе в городе Тутаеве Ярославской области. Средства на изготовление колоколов пожертвовали кировчане. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской Епархии.

Сначала новую звонницу освятили. Чин освящения возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Затем колокола подняли на Спасский собор.

- Сегодня мы все пытаемся исправить то, что было неправильно сделано 100 лет назад, - отметил один из благотворителей Иван Токмаков. - Немного времени осталось до того момента, когда колокола Спасского собора зазвучат, как и много лет назад.

Жители города смогут услышать перезвон колоколов 3 июня. В этот день мимо собора пройдут паломники Великорецкого крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU