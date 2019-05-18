2019-05-18T16:45:38+03:00
Общество

В Кировской области подрядчик сбрасывал в реки грязный снег

Организации придется выплатить штраф
Анна КРЮКОВА
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Договор с подрядчиком уже расторглиДоговор с подрядчиком уже расторглиФото: Анна КРЮКОВА
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В Кировской области подрядчик сбрасывал грязный снег в реки Малая Медянка, Уртма, Немдеж, Боровка, Вишкиль, Мостовица и Хвощевица. Информация об этом поступила из регионального Управления Росприродназдора в правительство Кировской области.

- При оказании услуг по содержанию мостов на дороге Р-176 «Вятка» подрядчик нарушил природоохранное законодательство, - сообщили в пресс-службе правительства. - ООО «Проектный институт «ТрансДорПроект» привлечен к административной ответственности.

Также подрядчику придется выплатить штраф суммой в 30 тысяч рублей. Государственный контракт с организацией уже расторгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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