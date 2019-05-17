Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин будет отбывать наказание в колонии Кировской области
Его приговорили к 10 годам строгого режима
Олег Сорокин будет отбывать наказание в поселке ЛеснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин будет отбывать наказание в колонии №27. Исправительное учреждение расположено в поселке Лесной Верхнекамского района. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники.
Колония является одной из самых удаленных в Кировской области. Учреждение специализируется на переработке древесины.
Напомним, что экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам строгого режима за взяточничество и соучастие в похищении человека. Также Олега Сорокина обязали выплатить штраф в размере более 460 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU