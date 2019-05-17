Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин будет отбывать наказание в колонии Кировской области

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-17T17:21:25+03:00

Олег Сорокин будет отбывать наказание в поселке Лесной Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Его приговорили к 10 годам строгого режима

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Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин будет отбывать наказание в колонии №27. Исправительное учреждение расположено в поселке Лесной Верхнекамского района. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники.

Колония является одной из самых удаленных в Кировской области. Учреждение специализируется на переработке древесины.

Напомним, что экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам строгого режима за взяточничество и соучастие в похищении человека. Также Олега Сорокина обязали выплатить штраф в размере более 460 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU