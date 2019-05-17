В субботу в Кировской области возможен мокрый снег

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-17T16:37:47+03:00

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К концу недели температура воздуха будет понижаться. Об этом сообщают метеорологи-любители, к субботе на территории Кировской области может пойти снег.

Прогноз погоды на 18 мая, субботу

НОЧЬ (облачно с прояснениями). Температура воздуха +1...+6°C. Местами ночью и утром заморозки в воздухе 0...-1°C, заморозки на почве 0...-1°C. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

ДЕНЬ (облачно с прояснениями). Температура воздуха +6...+11°C. В большинстве районах кратковременный дождь, местами мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

- Причина текущего похолодания - начало стационирования высотного циклона над севером Западной Сибири, в тыл которого затягивается холодный воздух, - пишет группа «Любительская метеорология в Кирове». - Температура в выходные будет постепенно понижаться, и лишь благодаря преобладанию облачной погоды, а также тому, что воздушная масса будет поступать с Баренцева моря (а не с Центральной Арктики), не ожидается повсеместных заморозков.

ВАЖНО

Синоптики предполагают, что с 17 по 22 мая среднесуточная температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Прохладная погода продержится до 27 мая. Велика вероятность повторения ночных заморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU