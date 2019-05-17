На Красноармейской после ливня затопило отделение «Почты России»
Фотографии с затопленным полом опубликовали в соцсетях
Кировчане пожаловались на потоп в отделении «Почты России». Фото: vk.com/zlo43
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В четверг, 16 мая, после сильного дождя в Кирове затопило отделение «Почты России». Жительница города опубликовала фотографии с залитым полом в группе «Злой кировчанин».
- Пришла получать мелкие пакеты на Красноармейскую, 54, - пояснила горожанка. - Но туда никак не зайти, и не проехать. Бедные девочки, как они будут работать?!! Уважаемое руководство примите меры.
Напомним, что жаркая погода в Кировской области сменилась грозами и ливнями. Так, 14 мая «под водой» оказался Омутнинск. Улицы города затопило ливневыми потоками, в садах размыло грядки.
ИСТОЧНИК KP.RU