2019-05-17T16:11:06+03:00
Общество

На Красноармейской после ливня затопило отделение «Почты России»

Фотографии с затопленным полом опубликовали в соцсетях
Анна КРЮКОВА
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Кировчане пожаловались на потоп в отделении «Почты России». Фото: vk.com/zlo43Кировчане пожаловались на потоп в отделении «Почты России». Фото: vk.com/zlo43
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В четверг, 16 мая, после сильного дождя в Кирове затопило отделение «Почты России». Жительница города опубликовала фотографии с залитым полом в группе «Злой кировчанин».

- Пришла получать мелкие пакеты на Красноармейскую, 54, - пояснила горожанка. - Но туда никак не зайти, и не проехать. Бедные девочки, как они будут работать?!! Уважаемое руководство примите меры.

Напомним, что жаркая погода в Кировской области сменилась грозами и ливнями. Так, 14 мая «под водой» оказался Омутнинск. Улицы города затопило ливневыми потоками, в садах размыло грядки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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