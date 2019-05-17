Жители заметили в Нолинском районе линейные молнии
Во вторник, 14 мая, житель Кировской области сфотографировал линейные молнии. Необычное природное явление он заметил в поселке Кырчаны. В сообществе «Любительская метеорология» в Кирове пояснили, что фотографии сделал местный «охотник за грозами».
-Вячеслав Андреевич на своей машине охотится за грозами по области уже несколько лет подряд, - отметили метеорологи-любители. - Ему приходится преодолевать сотни километров, преследуя грозовые системы, чтобы получить вот такие шикарные кадры.
Напомним, что сотрудники МЧС предупреждали кировчан о грозах и сильном ветре 14 мая. Теперь же, по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в город придут ливни и заморозки.
ИСТОЧНИК KP.RU