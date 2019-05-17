Жители заметили в Нолинском районе линейные молнии

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-17T13:40:41+03:00

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Во вторник, 14 мая, житель Кировской области сфотографировал линейные молнии. Необычное природное явление он заметил в поселке Кырчаны. В сообществе «Любительская метеорология» в Кирове пояснили, что фотографии сделал местный «охотник за грозами».

-Вячеслав Андреевич на своей машине охотится за грозами по области уже несколько лет подряд, - отметили метеорологи-любители. - Ему приходится преодолевать сотни километров, преследуя грозовые системы, чтобы получить вот такие шикарные кадры.

Напомним, что сотрудники МЧС предупреждали кировчан о грозах и сильном ветре 14 мая. Теперь же, по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в город придут ливни и заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU