Кировчанин украл куртку за 2,6 тысяч, а штраф получил на 7 тысяч

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-17T09:52:52+03:00

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Мировой судья первомайского судебного участка вынесла приговор вору, укравшему куртку из магазина верхней одежды – семь тысяч рублей штрафа в пользу государства. Судили молодого человека по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание он мог получить – два года в колонии. Однако, приговор был относительно мягким.

Как рассказали в прокуратуре Первомайского района, еще в декабре прошлого года молодой человек с девушкой пришли в магазин, торгующий верхней одеждой. Набрали курточек в торговом зале и ушли в примерочную. Одна куртка паре очень понравилась, но денег на ее покупку – а это 2,6 тысячи рублей – не оказалось. Они решили спрятать ее в спортивную сумку. Остальную одежду вернули продавцу.

На следующий день при инвентаризации товара обнаружилась недостача. По камерам видеонаблюдения в зале вычислили потенциального воришку. К молодому человеку нагрянули с обыском. Но от страха быть пойманным, куртку молодой человек уже выкинул.

ИСТОЧНИК KP.RU