В Кирове 49-летняя женщина попала под поезд
От полученных травм местная жительница скончалась
ЧП произошло на четвертом путиФото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг, 16 мая, в Кирове попала под пассажирский поезд 49-летняя женщина. ЧП произошло на четвертом пути городского ЖД вокзала в 21.40. От полученных травм кировчанка скончалась. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
- Проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства травмирования, - пояснили в управлении.
Как сообщили изданию свои источники, женщина ждала поезд «Воркута - Адлер» и, вероятно, могла совершить суицид.
ИСТОЧНИК KP.RU