Зампред Кировского правительства Максим Кочетков получил должность в Казахстане

16 Май 19:16 2019-05-16T19:16:07+03:00

Максим Кочетков стал первым представителем Кировской области в Министерстве промышленности и торговли в России. Фото: kirovreg.ru

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В социальных сетях главы региона Игоря Васильева появилась новость: заместитель председателя правительства Кировской области переводят на должность в Казахстан. Максим Кочетков стал торговым представителем России. Новое назначение чиновник получил от Дмитрия Медведева 10 мая.

- Обсудил с зампредом Максимом Кочетковым его назначение торгпредом России в Казахстане, - написал в социальных сетях Игорь Владимирович. - Выразил признательность за плодотворную работу в Кировской области и пожелал ему профессиональных успехов на новом месте. К слову, сегодня Казахстан - один из стратегических партнеров нашего региона.

Как отмечают в правительстве, за три года службы региону, в Кировской области стабильно росла динамика работы предприятий промышленности по основным критериям: индексу производства и объему отгруженной продукции. Благодаря грамотной политике промышленного блока по этим показателям Кировская область занимает лидирующие позиции не только в ПФО, но и в России в целом.

По инициативе Максима Кочеткова было учреждено министерство промышленной политики. Также политик стал первым представителем Кировской области в министерстве промышленности и торговли России.

ИСТОЧНИК KP.RU