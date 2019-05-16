Прогноз погоды на «Ночь музеев» в Кирове 2019

16 Май 18:31 2019-05-16T18:31:30+03:00

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Погода ослабит свою «хватку» к 18 мая. Поэтому «Ночь музеев» в Кирове должна пройти не под проливными дождями. Синоптики на этот день обещают пасмурную и относительно прохладную погоду.

Температура воздуха днем и вечером будет держаться на уровне +10...+11 градусов. А вот к ночи она опустится до +7 градусов. Кроме того, на протяжении большей части дня небо над Кировом будет затянуто облаками. Возможно выпадение небольшого количества осадков.

Кстати, уже известна программа «Ночи музеев» в палеонтологическом музее, музее братьев Васнецовых и других учреждения. Кировчане смогут поохотиться на мамонтов, услышать любимые песни в исполнении кавер-группы, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU