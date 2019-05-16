2019-05-16T18:31:30+03:00
Общество

Прогноз погоды на «Ночь музеев» в Кирове 2019

Синоптики предсказывают небольшие дожди
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Небо в этот день затянет облакамиНебо в этот день затянет облаками
Изменить размер текста:

Погода ослабит свою «хватку» к 18 мая. Поэтому «Ночь музеев» в Кирове должна пройти не под проливными дождями. Синоптики на этот день обещают пасмурную и относительно прохладную погоду.

Температура воздуха днем и вечером будет держаться на уровне +10...+11 градусов. А вот к ночи она опустится до +7 градусов. Кроме того, на протяжении большей части дня небо над Кировом будет затянуто облаками. Возможно выпадение небольшого количества осадков.

Кстати, уже известна программа «Ночи музеев» в палеонтологическом музее, музее братьев Васнецовых и других учреждения. Кировчане смогут поохотиться на мамонтов, услышать любимые песни в исполнении кавер-группы, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зампред Кировского правительства Максим Кочетков получил должность в Казахстане
Житель Лузы пойдет под суд за избиение отца и сексуальное насилие 16-летней знакомой
Работники «УРАЛХИМа» приняли участие в городских субботниках
Сегодня ночью в Кирове ожидаются заморозки на почве
Кировский пенсионер три года проведет за решеткой за нападение на зятя
«Ростелеком» определил майские кинопредпочтения кировских зрителей «Интерактивного ТВ»
В Кирове начали строить детский сад с соляной пещерой и бассейном
В ВятГУ обсудили итоги и перспективы исследовательской и волонтерской деятельности с Русским миром в России и за рубежом
Кировчане нашли труп новорожденного в Зубаревском лесу
«Ночь музеев» 2019 в Кирове: просмотр кино и охота на динозавра в палеонтологическом музее
Убийца из Чепецка проведет за решеткой восемь лет
В Кирове разыскивают фальшивомонетчика
За убийство в Коминтерне будут судить 46-летнего кировчанина
Руководство «Биохимзавода» прокомментировало ситуацию с неприятными запахами в Кирове
Кировэнерго предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна
Кировские автобусы заправляли печным топливом: виновных отправили за решетку
В Кировской области 116 детей пострадали от укусов клещей
В Кирове состоялся закрытый показ фильма «Танцуй сердцем»