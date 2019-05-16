2019-05-16T18:00:00+03:00
Происшествия

Житель Лузы пойдет под суд за избиение отца и сексуальное насилие 16-летней знакомой

Он регулярно нарушал закон, будучи в подпитии
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодой человек угрожал ножом как отцу, так и девушкеМолодой человек угрожал ножом как отцу, так и девушкеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пьяный 28-летний житель Лузы угрожал ножом подростку. Инцидент произошел 13 сентября 2018 года. Девушка рассказала о произошедшем не сразу.

- Выяснилось, что в тот день, угрожая ножом, местный житель совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Девушка вместе с родителями обратилась в полицию. Злоумышленника арестовали.

Только в полиции выяснилось, что молодой человек уже не первый раз преступал закон. Он периодически избивал своего отца и забирал у него деньги. 58-летний мужчина был вынужден скрываться от него у соседей. А летом ему приходилось даже ночевать в лесу. С банковской карты отца злоумышленник снял, как минимум, 13,8 тысяч рублей.

Мужчина боялся сына, поэтому не шел в полицию до тех пор, пока не узнал, что «наследник» арестован.

По информации областной прокуратуры, на молодого человека завели уголовное дело по трем статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Разбой». Материалы уже направлены в суд. За одну только статью о действиях сексуального характера жителю Лузы грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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