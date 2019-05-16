Сегодня ночью в Кирове ожидаются заморозки на почве

16 Май 15:44 2019-05-16T15:44:53+03:00

Изменить размер текста: A A

После аномальной жары Кировскую область ждут первые серьезные майские заморозки. Если сегодня днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +14°C. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с.

А вот ночью температура опустится до +2...+7°C. Группа «Любительская метеорология в Кирове» сообщает, что ночью и утром заморозки в воздухе 0...-1°C, заморозки на почве 0...-1°C. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

ВАЖНО

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период. Чтобы защитить растения от замерзания, нужно накрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание), смачивание водой.

ИСТОЧНИК KP.RU