Кировский пенсионер три года проведет за решеткой за нападение на зятя

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-16T15:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Семейный конфликт в оном из домов на улице Павла Корчагина произошел еще 21 декабря прошлого года. На кухне поссорились 65-летний пенсионер и его зять. Пенсионер схватил нож со стола и накинулся на мужа дочери. Врачи позже констатировали один удар в грудь и классифицировали его рану как «причинение тяжкого вреда здоровью».

- Ранее на протяжении длительного времени потерпевший злоупотреблял спиртными напитками, устраивал скандалы с дочерью подсудимого, которые доходили до рукоприкладства, - сообщают в первомайской прокуратуре города Кирова. - Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, признана противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившиеся поводом совершения преступления.

Вину свою старик на суде признал. Итог – три года он проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU