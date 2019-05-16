2019-05-16T15:22:52+03:00
Происшествия

Кировский пенсионер три года проведет за решеткой за нападение на зятя

Такое решение вынес Первомайский районный суд
Алена ЗАЙЦЕВА
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Пенсионер накинулся с ножом на мужа дочериПенсионер накинулся с ножом на мужа дочериФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Семейный конфликт в оном из домов на улице Павла Корчагина произошел еще 21 декабря прошлого года. На кухне поссорились 65-летний пенсионер и его зять. Пенсионер схватил нож со стола и накинулся на мужа дочери. Врачи позже констатировали один удар в грудь и классифицировали его рану как «причинение тяжкого вреда здоровью».

- Ранее на протяжении длительного времени потерпевший злоупотреблял спиртными напитками, устраивал скандалы с дочерью подсудимого, которые доходили до рукоприкладства, - сообщают в первомайской прокуратуре города Кирова. - Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, признана противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившиеся поводом совершения преступления.

Вину свою старик на суде признал. Итог – три года он проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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