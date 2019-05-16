2019-05-16T14:49:51+03:00
Общество

В Кирове начали строить детский сад с соляной пещерой и бассейном

Еще четыре аналогичных учреждения появятся в городе в ближайшее время
Евгений ДЕМИХОВ
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Сейчас объект готов на треть. Фото: администрация города КироваСейчас объект готов на треть. Фото: администрация города Кирова
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Уже в первом квартале 2020 года 220 самых маленьких кировчан смогут пойти в новый детсад. На сегодняшний день проект готов на 35%. Его сдадут к ноябрю 2019 года.

- Это первый из пяти новых садиков, которые будут построены в Кирове в этом году, - сообщили в администрации города Кирова. - Трехэтажное здание рассчитано на 220 мест. На первом этаже будет ясельная группа. Интерьер детсада будет сделан по типу трансформера с различными тактильными элементами (металл, шерсть, дерево).

В новом учреждении будет бассейн, комната психолога, большие игровые помещения, спортивный зал и площадка. Одним из новшеств станет соляная пещера. Ее будут использовать для лечения дыхательных заболеваний.

Возле садика будет просторная игровая площадка. Фото: администрация города Кирова

Возле садика будет просторная игровая площадка. Фото: администрация города Кирова

Кстати, четыре аналогичных детсада будут строить на улицах Заводской, Чистопрудненской, Крупской и на Гагарина (Нововятск). Каждый сможет принять 260-270 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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