«Ночь музеев» 2019 в Кирове: просмотр кино и охота на динозавра в палеонтологическом музее

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-16T14:54:30+03:00

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В Кировском палеонтологическом музее 18 мая пройдет акция «Ночь музеев». С четырех часов дня и до глубокой ночи вятские палеонтологи будут рады видеть каждого в стенах и на площадке перед музеем.

В течение «Ночи» в музее будут доступны для свободного посещения все экспозиции. А в 17.00 в зале №1 пройдет презентация палеонтологической книги от библиотеки имени Пушкина. Что за книга? Пока остается секретом - хороший повод лично узнать, придя на акцию.

Зал №2 будет шумным и активным. Сначала в нем пройдет музыкальная гостиная, фотозона с диноростомером, а всех желающих талантливые гримеры раскрасят аквагримом. С 16.00 до 22.00 во втором зале сотрудники музея проведут мастер-классы по лепке из глины, рисованию цветным песком, а также будет открыта лаборатория юного палеонтолога и кинозал.

Кроме этого у музея будут работать более десяти развлекательных площадок. С 15.00 до 17.00 желающие смогут поохотиться на мамонта. С 15.00 до 15.35 музей представит свои программы, после которых для гостей выступят воспитанники эстрадной студии «Я пою». Затем все внимание на себя обратит студия танцев Afro-Latin с мастер-классом по бачате, а после на «сцену» со спортивным танцем выйдет кировский центр капоэйры. Следом за ними кировчанам покажут индийские, этнические танцы. А завершиться все музыкальными концертами дуэта Балыбердиных и группы Horizon Perfekt.

ИСТОЧНИК KP.RU