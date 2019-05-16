Убийца из Чепецка проведет за решеткой восемь лет
Мужчина запинал свою сожительницу
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Само убийство произошло 3 ноября 2018 года. Пьяный мужчина находился у себя дома и поссорился со своей женщиной. Решил отношения выяснить кулаками: накинулся на нее драться.
- Он с силой нанес ей не менее шести ударов руками и ногами, обутыми в ботинки, по груди и обеим рукам, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки, - сообщает Кирово-Чепецкий городской прокурор Антон Волков.
Соседи вызвали «скорую» и полицию. Женщину увезли в районную больницу. Но через девять дней сожительница умерла от полученных травм.
Суд вынес приговор – восемь лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU