Убийца из Чепецка проведет за решеткой восемь лет

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-16T12:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Само убийство произошло 3 ноября 2018 года. Пьяный мужчина находился у себя дома и поссорился со своей женщиной. Решил отношения выяснить кулаками: накинулся на нее драться.

- Он с силой нанес ей не менее шести ударов руками и ногами, обутыми в ботинки, по груди и обеим рукам, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки, - сообщает Кирово-Чепецкий городской прокурор Антон Волков.

Соседи вызвали «скорую» и полицию. Женщину увезли в районную больницу. Но через девять дней сожительница умерла от полученных травм.

Суд вынес приговор – восемь лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU