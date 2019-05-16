В Кирове разыскивают фальшивомонетчика
Кировские полицейские разместили ориентировку на молодого человека который несколько раз расплатился в магазинах города пятитысячными купюрами. И все бы ничего, - расплатился же! Но купюры были поддельными. Остается выяснить – сам парень изготавливал банкноты, или у кого-то брал.
- По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает УМВД России по Кировской области.
Парню грозит срок до восьми лет.
ВАЖНО
Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост около 175-180 сантиметров, среднего телосложения.
Информацию по телефонам: 51-96-20 или 02 (102 с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU