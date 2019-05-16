2019-05-16T12:06:19+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают фальшивомонетчика

Молодой человек расплачивался пятитысячными купюрами собственного производства
Алена ЗАЙЦЕВА
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разыскивается молодой человек, который расплачивался в магазинах фальшивыми деньгами. Фото: УМВД России по Кировской областиразыскивается молодой человек, который расплачивался в магазинах фальшивыми деньгами. Фото: УМВД России по Кировской области
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Кировские полицейские разместили ориентировку на молодого человека который несколько раз расплатился в магазинах города пятитысячными купюрами. И все бы ничего, - расплатился же! Но купюры были поддельными. Остается выяснить – сам парень изготавливал банкноты, или у кого-то брал.

- По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает УМВД России по Кировской области.

Парню грозит срок до восьми лет.

ВАЖНО

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост около 175-180 сантиметров, среднего телосложения.

Информацию по телефонам: 51-96-20 или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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