2019-05-16T11:53:10+03:00
Общество

В Кировской области 116 детей пострадали от укусов клещей

Специалисты говорят о высокой активности насекомых
Евгений ДЕМИХОВ
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Всех насекомых, найденных на людях, исследуютВсех насекомых, найденных на людях, исследуютФото: Мария ЛЕНЦ
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За медпомощью с начала сезона обратились 540 человек. Среди них 116 детей. В 2018 году за тот же период было зарегистрировано только 360 нападений клещей.

- Пострадавшие от клещей выявлены во всех районах и городе Кирове, - сообщают в Роспотребнадзоре по Кировской области. - Половина укушенных - садоводы, а также владельцы придомовых приусадебных, огородных участков.

Четверть пострадавших привезли клещей с отдыха на природе. Кроме того, зарегистрированы нападения насекомых на кладбищах. У 45% обратившихся за медицинской помощью после укуса обнаружили боррелий (бактерии, которые могут стать причиной болезни Лайма и возвратного тифа). 7% пострадавших получили бактерии эрлихиоза, а 1,5% - вирус клещевого энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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