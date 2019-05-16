2019-05-16T10:49:33+03:00
Общество

Кировчане разыскивают 14-летнюю девочку

Подросток ушел из дома и пропал
Елизавета Захарова
Поделиться:
14-летняя Радмила ушла из дома вчера днем14-летняя Радмила ушла из дома вчера днемФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

Отряд по розыску несовершеннолетних начал поиски Радмилы Петряковой. 14-летняя кировчанка ушла из дома 15 мая и с тех пор о ней или ее местоположении ничего не известно.

Девочка худощавого телосложения с каштановыми волосами до плеч. Когда она уходила из дома, то на ней была серая футболка и кроссовки, черные джинсы. С собой - рюкзак такого же цвета.

Девушку объявили в розыск сегодня рано утром

Девушку объявили в розыск сегодня рано утром

Информация проверяется и уточняется. Однако, если вы что-нибудь знаете о Радмиле, то сообщите об этом информационному организатору отряда Екатерине Назаровой или позвоните по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02.

ОРН «Первый» тесно сотрудничает с УМВД России по Кирову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зампред Кировского правительства Максим Кочетков получил должность в Казахстане
Прогноз погоды на «Ночь музеев» в Кирове 2019
Житель Лузы пойдет под суд за избиение отца и сексуальное насилие 16-летней знакомой
Работники «УРАЛХИМа» приняли участие в городских субботниках
Сегодня ночью в Кирове ожидаются заморозки на почве
Кировский пенсионер три года проведет за решеткой за нападение на зятя
«Ростелеком» определил майские кинопредпочтения кировских зрителей «Интерактивного ТВ»
В Кирове начали строить детский сад с соляной пещерой и бассейном
В ВятГУ обсудили итоги и перспективы исследовательской и волонтерской деятельности с Русским миром в России и за рубежом
Кировчане нашли труп новорожденного в Зубаревском лесу
«Ночь музеев» 2019 в Кирове: просмотр кино и охота на динозавра в палеонтологическом музее
Убийца из Чепецка проведет за решеткой восемь лет
В Кирове разыскивают фальшивомонетчика
За убийство в Коминтерне будут судить 46-летнего кировчанина
Руководство «Биохимзавода» прокомментировало ситуацию с неприятными запахами в Кирове
Кировэнерго предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна
Кировские автобусы заправляли печным топливом: виновных отправили за решетку
В Кировской области 116 детей пострадали от укусов клещей
В Кирове состоялся закрытый показ фильма «Танцуй сердцем»