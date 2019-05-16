Кировчане разыскивают 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-16T10:49:33+03:00

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Отряд по розыску несовершеннолетних начал поиски Радмилы Петряковой. 14-летняя кировчанка ушла из дома 15 мая и с тех пор о ней или ее местоположении ничего не известно.

Девочка худощавого телосложения с каштановыми волосами до плеч. Когда она уходила из дома, то на ней была серая футболка и кроссовки, черные джинсы. С собой - рюкзак такого же цвета.

Девушку объявили в розыск сегодня рано утром

Информация проверяется и уточняется. Однако, если вы что-нибудь знаете о Радмиле, то сообщите об этом информационному организатору отряда Екатерине Назаровой или позвоните по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02.

ОРН «Первый» тесно сотрудничает с УМВД России по Кирову.

ИСТОЧНИК KP.RU