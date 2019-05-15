Ветеринары достали 10 пуль из собаки, расстрелянной в Мурашинском районе

15 Май 20:12 2019-05-15T20:14:07+03:00

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Кировские волонтеры из группы помощи бездомным животным «Дари Добро» выложили пост о двухлетней собаке, которую жестоко расстреляли в Мурашинском районе.

- Форест поправляется, - написала создатель группы Анастасия Садакова. - Пережил операцию по удалению глаза (к сожалению, спасти глаз не удалось), во время операции также была удалена часть дроби. Еще три дня Форест находится на стационаре, а после очень хочет войти в свою новую жизнь хозяйской собакой. Чтобы все как у настоящего пса - дом, вкусная еда и человек, который будет его любить, ухаживать за ним и защищать (хотя и сам Форест своего человека в обиду не даст). Пока, как это быть хозяйской собакой, Форест не знает. Но он уже успел понять, что человек - это не всегда боль и страх.

Напомним, пса в упор расстреляли из дробовика в первых числах мая. Собака чудом оказалась жива.

На рентгене видно, что собака получила десяток выстрелов в упор. Фото: «Дари Добро»

- Вы, кто это сделал, может даже прочтете, - написали первый пост о Форесте волонтеры. - Пес, возраст примерно два года, абсолютно не агрессивен. Доверчив. Вы это как сделали? Посвистели? К себе подозвали? Он наверно подбежал, дурак, хвостом вилял? Пес то расстрелян в упор. Вы же ... совсем (да простит меня администрация ДД)! Это хуже нет, нет никчемней - издеваться над тем, кто априори слабее тебя! Что в вашей голове происходит? Почему вы решили, что у вас есть право приносить боль тому, кто родился на этот свет?

Волонтеры и врачи долго выхаживали пса. Во время операции достали порядка 10 дробинок. Переживали за животное, пережившее такую жестокость со стороны человека. Сейчас собаке ищут дом.

Врачи удалили глаз и достали порядка десяти дробинок. Фото: «Дари Добро»

- Но в его жизни все еще не появился главный человек, - пишут в группе «Дари Добро». - Именно тот, кто скажет «Пошли домой!». И Форест пойдет. Главное, чтобы нашелся человек.

ВАЖНО

По вопросам «усыновления» Фореста звоните +7 (909) 721-30-15.

ИСТОЧНИК KP.RU