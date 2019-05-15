В кировской колонии появилась детская площадка
Новшество в инфраструктуре появилось на территории ИК-5 в Кирово-Чепецком районе. Детскую площадку создали сами сотрудники колонии из экологически чистых материалов. Это новые качели, паровоз, мотоцикл, просторная песочница. На площадке уже играют дети, приезжающие с мамами на свидание к отцам.
- Для нас было важно создать комфортные условия для родственников с детьми, прибывающих на свидания к осужденным, - говорит начальник ИК-5 Андрей Перминов. - Думаю, эту задачу мы выполнили успешно. Теперь дети могут интересно провести время на свежем воздухе. Качели, мотоциклы и песочница - все яркое и красивое.
Кстати, осужденные не остались в стороне от благоустройства: площадку украсили герои известных мультфильмов и сказок.
- В рамках объявленного в стране Десятилетия детства в УФСИН прорабатывается вопрос по оборудованию детских площадок рядом с комнатами ожидания в других исправительных учреждениях региона, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU