2019-05-15T17:51:55+03:00
Общество

В кировской колонии появилась детская площадка

Теперь прибывающие на свидание мамы с детьми смогут отпускать их гулять в оборудованное место
Алена ЗАЙЦЕВА
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Площадку сделали для удобства матерей, приезжающих к осужденным с детьми. Фото: УФСИН России по Кировской областиПлощадку сделали для удобства матерей, приезжающих к осужденным с детьми. Фото: УФСИН России по Кировской области
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Новшество в инфраструктуре появилось на территории ИК-5 в Кирово-Чепецком районе. Детскую площадку создали сами сотрудники колонии из экологически чистых материалов. Это новые качели, паровоз, мотоцикл, просторная песочница. На площадке уже играют дети, приезжающие с мамами на свидание к отцам.

- Для нас было важно создать комфортные условия для родственников с детьми, прибывающих на свидания к осужденным, - говорит начальник ИК-5 Андрей Перминов. - Думаю, эту задачу мы выполнили успешно. Теперь дети могут интересно провести время на свежем воздухе. Качели, мотоциклы и песочница - все яркое и красивое.

Кстати, осужденные не остались в стороне от благоустройства: площадку украсили герои известных мультфильмов и сказок.

- В рамках объявленного в стране Десятилетия детства в УФСИН прорабатывается вопрос по оборудованию детских площадок рядом с комнатами ожидания в других исправительных учреждениях региона, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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