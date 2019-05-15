В Кирове пенсионерке пришлось на ходу выпрыгивать из машины, чтобы спастись от грабителя
В полицию Кирова обратилась 61-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на нее напал грабитель. По словам женщины, ночью ее из сада должен был забрать родственник. Однако по ошибке она села в другую машину.
- Когда женщина попросила незнакомого мужчину остановить автомобиль, он отказался, - отметили в УМВД России по Кировской области. - Тогда пенсионерка выпрыгнула из транспорта на ходу.
После этого незнакомец остановил машину, догнал женщину и ударил ее. Затем вырвал из ее рук сумки и уехал. Как рассказала кировчанка, в одной из сумок находился кошелек с деньгами и серебряная цепочка. Общая сумма ущерба - 80 тысяч рублей.
В итоге, грабителя поймали. Им оказался 34-летний кировчанин. В его машине обнаружили украденный кошелек. Также часть похищенных денег изъяли при обыске в квартире подозреваемого.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Кировчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU