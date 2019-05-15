2019-05-15T17:31:29+03:00
Общество

Доход Ильи Шульгина за год составил семь миллионов рублей

Глава администрации Кирова отчитался о доходах
Евгений ДЕМИХОВ
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Илья Вячеславович заработал за год в 120 раз больше супругиИлья Вячеславович заработал за год в 120 раз больше супругиФото: Анна КРЮКОВА
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6 964 401,97 рублей задекларировал сити-менеджер за 2018 год. Его месячный заработок достигает 580 тысяч рублей. Цифра эта условная, она получена путем нехитрых арифметических операций. В декларации о доходах указывается только сумма, которую получил госслужащий за год. Источники средств не указываются. Так, деньги могли быть получены с продажи недвижимости или автомобиля. В собственности у него есть иномарка Audi Q7 2007 года выпуска. Кроме того, напополам с супругой Илья Шульгин владеет квартирой (110,5 квадратных метров), участком (1278 квадратных метров) и домом (152 квадратных метров).

Супруга главы администрации Кирова заработала за год в 120 раз меньше мужа. Ее доход составил 57819,10 рублей.

Кстати, глава города Кирова Елена Ковалева также задекларировала свой доход за 2018 год. Она получила 2 609 300,41 рублей. А самый богатый депутат Кировской области Михаил Шихов заработал за год почти 74 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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