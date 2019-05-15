В Кирове разыскивают 80-летнего мужчина, дезориентированного в пространстве

15 Май 16:33 2019-05-15T17:16:18+03:00

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В Кирове начали искать 80-летнего Виталия Чуракова. Как сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», последний раз пенсионера видели около десяти часов утра 14 мая.

Виталий Семенович ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, с карими глазами. На голове у него нет волос, но на лице есть щетина. Также волонтеры отряда отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи: он прихрамывает и дезориентирован в пространстве.

14 мая Виталий Чураков был одет в синие летнюю куртку, джинсы, серые рубашку и бейсболку, на ногах - черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о пропавшем пенсионере, сообщить информацию по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU