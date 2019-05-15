Кировская школа №30 просит главу города помочь в замене окон и ремонте актового зала

15 Май 16:25 2019-05-15T17:21:16+03:00

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Мэр Кирова Елена Ковалева встретилась с горожанами и обсудила их проблемы. Так, представитель попечительского совета школы №30 попросила помочь заменить в учебном заведении окна и отремонтировать актовый зал. В ответ, начальник департамента образования Александр Петрицкий пояснил, что на этот год бюджет города уже распределен. Так что денежные средства для ремонта в школе будут изыскиваться из экономии.

- Большое отвлечение средств в этом году - на детские сады, - отметила Елена Ковалева. - Постараемся в бюджете будущего года предусмотреть средства на ремонт оконных блоков в вашей школе. Проблему будем решать поэтапно: сначала окна, потом актовый зал.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Также к Елене Ковалевой обратились и жители по улице Цеховой, 9. Они сообщили, что недовольны работой своей управляющей компании «АКОР». Глава города подтвердила, что эта УК находится у администрации в «черном списке». Однако из-за того, что «АКОР» - частная компания, город повлиять на нее не может. Поэтому собственникам предложили провести собрание и сменить обсуживающую организацию.

Пришли с проблемами и жильцы дома по улице Орловской, 7б. Они рассказали, что в здании разрушаются стены и крыша, поэтому его необходимо отремонтировать. Также кировчане отметили, что их дом признали аварийным в 2018 году и спросили, когда его расселят. Жителям пояснили, что федеральная программа по расселению из ветхого жилья распространяется только на дома, которые признали аварийными с 2012 по 2016 года. Что касается укрепления стен и крыши, то УК пообещала выполнить эти работы в первой декаде июня.

ИСТОЧНИК KP.RU