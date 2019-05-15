2019-05-15T13:25:59+03:00
Общество

На улице Лепсе перекроют железнодорожный переезд на две ночи

На путях будут проводить ремонт
Евгений ДЕМИХОВ
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Движение по улице ограничат из-за ремонтаДвижение по улице ограничат из-за ремонтаФото: Мария АНАНОВА
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Рабочие заменят резиновый настил на пересечении железной дороги и проезжей части. Из-за этого с восьми вечера 21 мая до пяти утра 22 мая, а также с восьми вечера 22 мая до пяти утра 23 мая будет закрыт железнодорожный переезд на улице Лепсе.

- Проведение ремонтных работ необходимо для обеспечения безопасности движения поездов, - сообщили в пресс-службе ГЖД. - Пропуск автотранспорта в это время будет осуществляться по сигналам регулировщика.

Машины экстренных служб при необходимости смогут проехать в оперативном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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