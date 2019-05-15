Обвиняемого в ДТП на Московской могут отправить на семь лет в колонию строгого режима

15 Май 11:54 2019-05-15T13:55:25+03:00

Прокурор просит лишить его водительских прав на три года

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Государственный обвинитель попросил суд признать Михаила Шатохина по всем предъявленным ему статьям - «Угон» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» - виновным.

- Прошу признать окончательным наказанием семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права управлять автомобилем в течение трех лет, - заявил на очередном судебном заседании 15 мая прокурор. - А также выплатить компенсацию морального вреда родителям девочки в размере трех миллионов рублей.

Сторона защиты попросила снизить компенсацию до одного миллиона рублей. Окончательный приговор огласят 17 мая.

Напомним, 24 ноября 2018 года произошло резонансное ДТП. Михаил Шатохин на угнанном автомобиле сбил десятилетнюю девочку и ее бабушку. Ребенок умер от полученных травм: два квартала пьяный водитель тащил ее на капоте.

ИСТОЧНИК KP.RU