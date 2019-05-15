2019-05-15T13:55:25+03:00
Происшествия

Обвиняемого в ДТП на Московской могут отправить на семь лет в колонию строгого режима

Прокурор просит лишить его водительских прав на три года
Евгений ДЕМИХОВЕлизавета Захарова
Поделиться:
Водителя обвиняют сразу по двум статьямВодителя обвиняют сразу по двум статьямФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

Государственный обвинитель попросил суд признать Михаила Шатохина по всем предъявленным ему статьям - «Угон» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» - виновным.

- Прошу признать окончательным наказанием семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права управлять автомобилем в течение трех лет, - заявил на очередном судебном заседании 15 мая прокурор. - А также выплатить компенсацию морального вреда родителям девочки в размере трех миллионов рублей.

Сторона защиты попросила снизить компенсацию до одного миллиона рублей. Окончательный приговор огласят 17 мая.

Напомним, 24 ноября 2018 года произошло резонансное ДТП. Михаил Шатохин на угнанном автомобиле сбил десятилетнюю девочку и ее бабушку. Ребенок умер от полученных травм: два квартала пьяный водитель тащил ее на капоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зампред Кировского правительства Максим Кочетков получил должность в Казахстане
Прогноз погоды на «Ночь музеев» в Кирове 2019
Житель Лузы пойдет под суд за избиение отца и сексуальное насилие 16-летней знакомой
Работники «УРАЛХИМа» приняли участие в городских субботниках
Сегодня ночью в Кирове ожидаются заморозки на почве
Кировский пенсионер три года проведет за решеткой за нападение на зятя
«Ростелеком» определил майские кинопредпочтения кировских зрителей «Интерактивного ТВ»
В Кирове начали строить детский сад с соляной пещерой и бассейном
В ВятГУ обсудили итоги и перспективы исследовательской и волонтерской деятельности с Русским миром в России и за рубежом
Кировчане нашли труп новорожденного в Зубаревском лесу
«Ночь музеев» 2019 в Кирове: просмотр кино и охота на динозавра в палеонтологическом музее
Убийца из Чепецка проведет за решеткой восемь лет
В Кирове разыскивают фальшивомонетчика
За убийство в Коминтерне будут судить 46-летнего кировчанина
Руководство «Биохимзавода» прокомментировало ситуацию с неприятными запахами в Кирове
Кировэнерго предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна
Кировские автобусы заправляли печным топливом: виновных отправили за решетку
В Кировской области 116 детей пострадали от укусов клещей
В Кирове состоялся закрытый показ фильма «Танцуй сердцем»