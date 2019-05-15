2019-05-15T13:57:19+03:00
Общество

В Кировской области нашли двух пропавших девочек 7 и 11 лет

Поиски проводили сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»
Анна КРЮКОВА
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Детей удалось быстро найти благодаря неравнодушным людям. Фото: vk.com/lizaalert_kirovДетей удалось быстро найти благодаря неравнодушным людям. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Во вторник, 14 мая, в Кировской области пропали сразу две девочки. В Кирово-Чепецке потерялась 11-летняя школьница. В Котельниче пропала семилетняя девочка. Поиски пропавших детей начали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Девочек удалось найти меньше, чем через сутки.

- Хочется выразить слова благодарности всем, кто выехал и был готов выехать на поиск, - сообщили активисты «Лизы Алерт». - Приятно видеть так много неравнодушных, отзывчивых людей в нашем городе и по области!

Также волонтеры сообщили, что благодаря неравнодушным горожанам, им удалось быстро организовать поиск, проверить вероятные места нахождения пропавших, распечатать ориентировки.

Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 75-летней Тамары Мальцевой. Ее местоположение не могут определить с осени 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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