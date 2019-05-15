Администрация Кирова ждет заявки от компаний, желающих заключить концессию по теплосетям
В понедельник, 13 мая, администрация Кирова выставила на торги концессионное соглашение по городским теплосетям. Потенциальным концессионером сейчас является «Кировская теплоснабжающая компания». Однако закон требует, чтобы предложение 45 дней находилось в свободном доступе, и для участия могли заявиться другие компании.
- Заявка от потенциального инвестора, то есть КТК, поступила еще 22 февраля 2019 года, - пояснили в департаменте городского хозяйства. - Администрация Кирова приняла положительное решение о возможности заключения такого соглашения.
Если заявок от других интересантов не поступит, концессионное соглашение заключат с КТК. В случае, если какие-либо компании направят свои предложения, будет организован конкурс.
ИСТОЧНИК KP.RU