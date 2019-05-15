2019-05-15T14:04:32+03:00
Общество

Администрация Кирова ждет заявки от компаний, желающих заключить концессию по теплосетям

Пока же мэрия ведет переговоры с единственной заявившейся компанией - КТК
Анна КРЮКОВА
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Концессионное соглашение на 35 лет планируют заключить с КТККонцессионное соглашение на 35 лет планируют заключить с КТКФото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 13 мая, администрация Кирова выставила на торги концессионное соглашение по городским теплосетям. Потенциальным концессионером сейчас является «Кировская теплоснабжающая компания». Однако закон требует, чтобы предложение 45 дней находилось в свободном доступе, и для участия могли заявиться другие компании.

- Заявка от потенциального инвестора, то есть КТК, поступила еще 22 февраля 2019 года, - пояснили в департаменте городского хозяйства. - Администрация Кирова приняла положительное решение о возможности заключения такого соглашения.

Если заявок от других интересантов не поступит, концессионное соглашение заключат с КТК. В случае, если какие-либо компании направят свои предложения, будет организован конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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