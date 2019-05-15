2019-05-15T14:06:45+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на 15 - 16 мая: в городе будет сильный ливень

Обильное выпадение осадков ожидается в среду и четверг
Евгений ДЕМИХОВ
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Самые сильные дожди ожидаются в четвергСамые сильные дожди ожидаются в четвергФото: Евгения ГУСЕВА
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Киров может настигнуть участь Омутнинска, который буквально затопило после грозы. За два дня в Кирове ожидается выпадение более 20 мм осадков. Сегодня, 15 мая, первый ливень должен пройти уже в обед, а второй - около трех часов дня. Вечером будет еще один небольшой дождь. При этом сохранится относительно высокая температура до +20 градусов.

Во всю мощь стихия обрушится на город завтра, 16 мая. По прогнозам сервиса rp5.ru, ливневые дожди будут идти практически весь день. Начнется все с небольшого выпадения осадков около семи часов утра. Чем дальше, тем больше: пик дождя придется на 12-15 часов дня. За это время выпадет порядка 14 мм осадков.

Температура воздуха завтра будет постепенно понижаться. Утром ожидается +16 градусов, днем +19 градусов, а к вечеру похолодает до +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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