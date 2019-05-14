Кировчанам предлагают бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ
Пункт Спид-центра будет работать на территории Центрального рынка
Специалисты Спид-центра будут три дня подряд бесплатно принимать пациентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 17 по 19 мая кировчане смогут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Для этого на территории Центрального рынка разместится пункт Спид-центра. Он будет работать с 11.00 до 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кировской области.
- Также специалисты Центра организуют выезды на предприятия для проведения экспресс-анализа по капле крови из пальца, - пояснили в минздраве.
Жители смогут пройти бесплатный экспресс-тест в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она проходит по всей России с 13 мая. Также для кировчан проведут игровые мероприятия, дискуссионные круглые столы и студенческие конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU