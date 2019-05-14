Кировчанам предлагают бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

14 Май 18:12 2019-05-14T18:12:56+03:00

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С 17 по 19 мая кировчане смогут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Для этого на территории Центрального рынка разместится пункт Спид-центра. Он будет работать с 11.00 до 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кировской области.

- Также специалисты Центра организуют выезды на предприятия для проведения экспресс-анализа по капле крови из пальца, - пояснили в минздраве.

Жители смогут пройти бесплатный экспресс-тест в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она проходит по всей России с 13 мая. Также для кировчан проведут игровые мероприятия, дискуссионные круглые столы и студенческие конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU