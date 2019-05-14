К Дню города в Кирове приберут кладбища, побелят бордюры и высадят цветы
В Кирове началась подготовка к празднованию 645-летия города. К 12 июня подрядчикам поручили побелить бордюры, завершить нанесение дорожной разметки и высадить цветы. Об этом сообщили в администрации Кирова.
- Особое внимание необходимо уделить уборке тротуаров и прилотковой части улиц, где скапливается грязь и мусор, - поручили подрядчикам в мэрии. - Кроме того, собственники уличных опор должны привести их в порядок, очистить от рекламы и организовать покраску.
Также в городе продолжится приборка кладбищ. В майские праздники кировчане массово жаловались на состояние кладбищ в Орлах и Огородниках и Федяковского кладбища.
ИСТОЧНИК KP.RU