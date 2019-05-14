2019-05-14T14:34:47+03:00
Происшествия

На трудовика из Кирово-Чепецка завели уголовное дело за избиение 13-летнего ученика

Педагога подозревают в систематических истязаниях
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчине грозит до семи лет лишения свободыМужчине грозит до семи лет лишения свободыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Преподаватель не раз поднимал руку на подростка. Об этом свидетельствуют показания других учеников. Ведь делал он это прямо на уроках. По версии следователей, началось все еще в 2018 году. Избиения прекратились только в апреле 2019 года.

- Мужчина был учителем труда в одной из школ Кирово-Чепецка, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Из-за личных неприязненных отношений он систематически наносил побои различными предметами 13-летнему ученику.

Следователи не пояснили, кто сообщил об этом вопиющем нарушении правил и законов, однако, факт стал известен правоохранителям, и теперь трудовика подозревают в истязании несовершеннолетнего. Его могут отправить за решетку на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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