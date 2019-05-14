Экс-главу Сунского поселения оштрафовали за служебный подлог

14 Май 13:59 2019-05-14T14:03:02+03:00

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Чиновник не исполнял своих обязанностей. Под его «надзором» были двое осужденных за совершение правонарушений, которые должны были заниматься обязательными работами. Однако, вопреки своим обязанностям, экс-глава Сунского поселения не вел учет о проделанной работе. Часы за отработку осужденным ставили «за просто так».

В результате обман вскрылся. На чиновника завели уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

- Суд признал мужчину виновным, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Ему назначен штраф.

Бывший глава поселения заплатит 120 тысяч рублей.

Кстати, документы, составленные чиновником, признали фиктивными.

ИСТОЧНИК KP.RU