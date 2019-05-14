Экс-главу Сунского поселения оштрафовали за служебный подлог
Чиновник не исполнял своих обязанностей. Под его «надзором» были двое осужденных за совершение правонарушений, которые должны были заниматься обязательными работами. Однако, вопреки своим обязанностям, экс-глава Сунского поселения не вел учет о проделанной работе. Часы за отработку осужденным ставили «за просто так».
В результате обман вскрылся. На чиновника завели уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».
- Суд признал мужчину виновным, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Ему назначен штраф.
Бывший глава поселения заплатит 120 тысяч рублей.
Кстати, документы, составленные чиновником, признали фиктивными.
ИСТОЧНИК KP.RU