2019-05-14T13:58:46+03:00
Общество

Полгода поисков: в Кировской области не могут найти 75-летнюю женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

С 16 ноября 2018 года о ее местоположении ничего не известно
Елизавета Захарова
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Определить местоположение женщины не могут с 16 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kirovОпределить местоположение женщины не могут с 16 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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У поискового отряда появился еще один долгосрочный поиск: местоположение 75-летней Тамары Михайловны не могут определить с осени. Жительница поселка Суна Кировской области последний раз выходила на связь 16 ноября.

Женщина ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, у нее седые волосы и голубые глаза. Тамара Мальцева предположительно одета в зеленое пальто, сапоги, а на голове черный платок.

Пожилая женщина остро нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о кировчанке или ее местоположении, сообщите ее по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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