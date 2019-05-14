В Нововятске из-за поджога на лестничной площадке эвакуировали 15 человек
Вчера, 13 мая, около 23 часов жильцы одного из домов в Нововятске почуяли запах дыма. По лестничной площадке первого этажа распространялся огонь. Очевидцы сообщили о пожаре в МЧС. Уже через четыре минуты на место происшествия прибыли пожарные.
- На ликвидацию огня ушло 22 минуты, - сообщают в ОНДПР города Кирова. - Огонь повредил два велосипеда и детскую коляску. В подъезде закоптились стены и потолок на площади 30 квадратных метров. Ориентировочный ущерб составил 30 тысяч рублей. Предположительная причина пожара - поджог.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области, из дома эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.
Кстати, недавно команду кировских спасателей обвинили в краже крупной суммы денег с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU