В Нововятске из-за поджога на лестничной площадке эвакуировали 15 человек

14 Май 12:20 2019-05-14T12:20:12+03:00

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Вчера, 13 мая, около 23 часов жильцы одного из домов в Нововятске почуяли запах дыма. По лестничной площадке первого этажа распространялся огонь. Очевидцы сообщили о пожаре в МЧС. Уже через четыре минуты на место происшествия прибыли пожарные.

- На ликвидацию огня ушло 22 минуты, - сообщают в ОНДПР города Кирова. - Огонь повредил два велосипеда и детскую коляску. В подъезде закоптились стены и потолок на площади 30 квадратных метров. Ориентировочный ущерб составил 30 тысяч рублей. Предположительная причина пожара - поджог.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области, из дома эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.

Кстати, недавно команду кировских спасателей обвинили в краже крупной суммы денег с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU