2019-05-14T12:48:27+03:00
Общество

Новый сезон «Том Сойер Фест» на Вятке: активисты планируют отреставрировать дом №19 б на улице Мопра

Усадьбу мещан Ключаревых планируют не только отремонтировать, но и перекрасить в другой цвет, сообща выбранный кировчанами
Елизавета Захарова
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Активисты «Том Сойер Фест на Вятке» восстановят исторический облик дома №19 б на улице Мопра. Фото: Яндекс.КартыАктивисты «Том Сойер Фест на Вятке» восстановят исторический облик дома №19 б на улице Мопра. Фото: Яндекс.Карты
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В Кирове начался новый сезон фестиваля восстановления исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров «Том Сойер Фест». За несколько месяцев 2019 года активисты планируют отреставрировать дом по улице Мопра, 19 б.

Ранее это здание принадлежало семейству мещанина Ключарева. Оно было построено в 1890-х годах. Уникальной резьбой его украсили лишь в начале двадцатого века. Участники «ТСФ» вернут дому исторический облик!

Сейчас кировчане могут выбрать расцветку, каким бы они хотели видеть этот дом. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

Сейчас кировчане могут выбрать расцветку, каким бы они хотели видеть этот дом. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

Планы по обустройству дома на улице Мопра у активистов «ТСФ» зародились еще в октябре прошлого года. Сейчас активисты предлагают всем неравнодушным кировчанам выбрать цветовую гамму, в которую будет выкрашен домик на Мопра. Среди предложенных вариантов: экрю и светло-зеленый, желтый и темная охра, светло-зеленый или темно-зеленый, синий или терракота и белый, терракота и голубой или светлый желтый.

Отдать свой голос кировчане могут в официальной группе вятского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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