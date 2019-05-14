2019-05-14T11:52:34+03:00
Общество

В Вятских Полянах 14-летняя девочка попала под колеса машины на пешеходном переходе

Она получила травмы
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель иномарки на момент ДТП был трезв. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель иномарки на момент ДТП был трезв. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбила машина. Авария произошла вчера, 13 мая в 16.50 в городе Вятские Поляны вблизи дома на улице Гагарина, 26.

- За рулем «Киа Рио» был 53-летний водитель, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - На момент ДТП он был трезв.

В результате аварии девочка получила травмы. Помощь медицинских работников ей не потребовалась.

Напомни, вчера произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. Во дворе одного из кировских домов иномарка сбила трехлетнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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