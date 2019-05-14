2019-05-14T10:40:21+03:00
Общество

В Кирове ремонтируют семь участков улиц

Работы проводились даже в праздничные дни
Евгений ДЕМИХОВ
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На многих участках идет фрезерование и укладка выравнивающего слояНа многих участках идет фрезерование и укладка выравнивающего слояФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Октябрьскому проспекту «досталось» больше всех. Подрядчики убрали верхний слой дороги на 75 тысячах квадратных метров. Рабочие занимаются укладкой выравнивающего слоя и поднимают горловины колодцев.

- Ремонт проводился даже в праздничные дни, - сообщили в администрации города Кирова. - Первым этапом работы на всех участках стали демонтаж бортовых камней и фрезерование. Сейчас в городе идет ремонт на семи участках улиц Воровского, Московской, Упита, Опарина, тренера Пушкарева, Красноармейской (Нововятский район) и на Октябрьском проспекте.

Напомним, что по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Кирове в 2019 году починят 19 объектов. Это порядка 33 километров дорог.

В 2017-2019 году из федерального бюджета на осуществление проекта выделили 2,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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