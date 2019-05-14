В Кирове ремонтируют семь участков улиц
Октябрьскому проспекту «досталось» больше всех. Подрядчики убрали верхний слой дороги на 75 тысячах квадратных метров. Рабочие занимаются укладкой выравнивающего слоя и поднимают горловины колодцев.
- Ремонт проводился даже в праздничные дни, - сообщили в администрации города Кирова. - Первым этапом работы на всех участках стали демонтаж бортовых камней и фрезерование. Сейчас в городе идет ремонт на семи участках улиц Воровского, Московской, Упита, Опарина, тренера Пушкарева, Красноармейской (Нововятский район) и на Октябрьском проспекте.
Напомним, что по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Кирове в 2019 году починят 19 объектов. Это порядка 33 километров дорог.
В 2017-2019 году из федерального бюджета на осуществление проекта выделили 2,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU