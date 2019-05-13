В Кирове с 13 мая начнут отключать горячую воду

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-13T17:02:54+03:00

Работы на участках обещают проводить не дольше, чем за две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сотни домов в городе останутся без горячего водоснабжения. С 13 мая КТК начала проводить гидравлические испытания. Первыми на очереди будут несколько улиц в Макарье, улицы Воровского, Северо-Садовая, Вологодская, Лебяжская, Мира, Мурашинская, Нолинская, Сормовская, Ярославская и некоторые другие. Там испытания закончат 26 мая.

С 16 мая по 1 июня работы проведут в Нововятском районе. Так в порядке установленной очередности плановое отключение ожидает все районы Кирова. Подробный график работ можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU