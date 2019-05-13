2019-05-13T17:02:54+03:00
Недвижимость

В Кирове с 13 мая начнут отключать горячую воду

Ресурсоснабжающая компания проведет плановые испытания систем
Евгений ДЕМИХОВ
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Работы на участках обещают проводить не дольше, чем за две неделиРаботы на участках обещают проводить не дольше, чем за две неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотни домов в городе останутся без горячего водоснабжения. С 13 мая КТК начала проводить гидравлические испытания. Первыми на очереди будут несколько улиц в Макарье, улицы Воровского, Северо-Садовая, Вологодская, Лебяжская, Мира, Мурашинская, Нолинская, Сормовская, Ярославская и некоторые другие. Там испытания закончат 26 мая.

С 16 мая по 1 июня работы проведут в Нововятском районе. Так в порядке установленной очередности плановое отключение ожидает все районы Кирова. Подробный график работ можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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