Метеопредупреждение от МЧС: на Киров надвигается гроза

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-13T16:33:09+03:00

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Кратковременные дожди ожидаются в Кировской области 14 мая. Об этом кировчан предупредили в МЧС. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в области возможны грозы. Порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду. Спасатели также сообщили о сохранении аномальных температур 14 и 15 мая.

Кстати, в группе «Любительская метеорология в Кирове» сообщили, что грозовые фронты сформировались над Советском, Яранском и Кирсом. Они двигаются в сторону Котельнича, а впоследствии могут достичь и Кирова. Однако, как говорят метеорологи-любители, эти грозы локальные - время «жизни» у них небольшое. В то же время над областью быстро растет число других грозовых очагов.

ИСТОЧНИК KP.RU