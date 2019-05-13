В Кирове начнет работу Единый телефонный номер по вопросам долговременного ухода
С 15 мая кировчане, нуждающиеся в долговременном уходе, постоянной поддержке или консультации специалиста, могут обратиться в call-центр по единому номеру: 8(800)201-21-09.
Единый номер по вопросам долговременного ухода будет работать с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 15.45. Кировчане смогут задать вопросы и передать информацию из любого района области квалифицированному оператору.
- Операторы прошли предварительное обучение, - подчеркнула министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. - Оператор должен выслушать, разобраться в сути проблемы, при необходимости направить социального работника на дом. Создание прямой линии позволит оперативно оказать необходимую социальную помощь, не оставив человека наедине с трудностями.
ИСТОЧНИК KP.RU