В Кирове начнет работу Единый телефонный номер по вопросам долговременного ухода

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-13T16:11:39+03:00

Обратиться по единому телефону могут и посторонние люди, понимающие, что человеку с ограниченными возможностями нужна помощь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обратиться за помощью смогут кировчане, нуждающиеся в постоянном уходе, поддержке и консультации специалиста

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С 15 мая кировчане, нуждающиеся в долговременном уходе, постоянной поддержке или консультации специалиста, могут обратиться в call-центр по единому номеру: 8(800)201-21-09.

Единый номер по вопросам долговременного ухода будет работать с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 15.45. Кировчане смогут задать вопросы и передать информацию из любого района области квалифицированному оператору.

- Операторы прошли предварительное обучение, - подчеркнула министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. - Оператор должен выслушать, разобраться в сути проблемы, при необходимости направить социального работника на дом. Создание прямой линии позволит оперативно оказать необходимую социальную помощь, не оставив человека наедине с трудностями.

ИСТОЧНИК KP.RU