2019-05-13T15:37:53+03:00
Общество

«Самый дешевый и креативный способ отремонтировать дорожку»: в Кочуровском парке ребенок «мозаикой» собирал разбитую тротуарную плитку

Кировчане иронизируют над находчивостью мальчика
Елизавета Захарова
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Мальчик во время прогулки стал собирать пазлы из тротуарной плитки. Фото: vk.com/zlo43Мальчик во время прогулки стал собирать пазлы из тротуарной плитки. Фото: vk.com/zlo43
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В социальных сетях появились фотографии, где юный кировчанин собирает необычную крупногабаритную мозаику - разбитую тротуарную плитку. Снимки сопровождались ироничной подписью.

- Администрация наконец-то нашла способ отремонтировать дорожку в Кочуровском парке, - написал Александр. - Это самый креативный и дешевый способ: пусть кому надо, тот и ремонтирует, - кировские дети.

В социальных сетях поступок ребенка одобрили. Фото: vk.com/zlo43

В социальных сетях поступок ребенка одобрили. Фото: vk.com/zlo43

В комментариях к посту люди поддержали инициативу шутника и продолжили язвить в адрес властей и подрядных организаций, которые не так давно вложили силы и деньги в ремонт парка.

- Так это песочница посередине дорожки оказывается, вот как задумано-то было, - написал Вячеслав.

Еще один коментатор Галина написала, что фотограф мог бы дать ребенку раствор.

- Просто этот малыш не фоткает, как все, - одобрил поступок ребенка Евгений. - Взял и сделал

Еще один кировчанин написал, что на проект «собери пазл» было выделено девять миллиардов рублей, а мальчику мама купила шоколадку.

Действительно на ремонт Кочуровского парка было выделены огромные суммы: 47 миллионов рублей. Однако ожидаемого комфортного отдыха в благоустроенном парке кировчане так и не получили. Буквально через несколько недель после завершения ремонта на дорожках появились трещины, а сам парк начал тонуть в талой воде. В октябре этого года в Кочуровском парке перекрыли пешеходную дорожку, чтобы отремонтировать. Но трещины и битые плиты все продолжают удивлять кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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