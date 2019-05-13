2019-05-13T15:40:33+03:00
Происшествия

В центре Кирова оцепили здание поликлиники из-за сумки с продуктами

Сотрудники больницы заметили подозрительный предмет и позвонили в полицию
Елизавета Захарова
Поделиться:
На место происшествия выехали экстренные службыНа место происшествия выехали экстренные службыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сегодня около полудня в центр Кирова под вой сирен выехала карета скорой помощи, полиция и несколько пожарных расчетов. Силовые службы оцепили территорию рядом с поликлиникой на улице Дерендяева, недалеко от ЖК «Алые паруса». Информация об этом появилась в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД России по Кировской области «Комсомолке» пояснили, что в дежурную часть поступил звонок от сотрудников больницы: рядом со зданием они увидели бесхозную сумку. На место сразу же выехали сотрудники экстренных служб. Однако обследование неизвестного подозрительного предмета показало, что он безопасен. В сумке лежали лишь продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты Кировэнерго провели занятие по электробезопасности для посетителей Центра социального обслуживания населения
«Самый дешевый и креативный способ отремонтировать дорожку»: в Кочуровском парке ребенок «мозаикой» собирал разбитую тротуарную плитку
Смертельное ДТП в Кирове: ВАЗ сбил пешехода на проезжей части
Трагедия в Верхнекамском районе: в пожаре погибли мать и сын
Кировчанин сядет на шесть месяцев в колонию строгого режима за кражу телефона
В Орловском районе произошло ДТП из-за лося: пострадала 8-летняя девочка и двое взрослых
В Чистых Прудах в 2020 году появится гипермаркет «Макси»
Стало известно, какие предприятия загрязняют реки в Кировской области
Погода в Кирове на 13-19 мая: аномальная жара сменится прохладой и дождями
В Кирове жара превысила 30-градусную отметку
Бизнес-омбудсмен Кировской области заработал за год в 116 раз больше супруги
На перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной сгорел деревянный дом
Кировских фермеров поддержали на 987,4 миллиона рублей за четыре месяца
Предупреждение от МЧС: в Кировской области могут начаться лесные пожары
Экстремальное потепление: в Кирове побит температурный рекорд 2010 года
«Мы теряем надежду»: кировские добровольцы не могут найти 60-летнего мужчину, пропавшего полторы недели назад
В Кирове появились контейнеры для раздельного сбора пластика
За год в Кировской области умерло 3000 ветеранов
В праздновании Дня Победы на Театральной площади приняли участие 8000 кировчан
К празднику Великой Победы в Кирове высадили 4500 цветов
«Все живы»: в Кирове на улице Лепсе перевернулся внедорожник
170 кировских водителей нелегально работали таксистами
В Кирово-Чепецке из окна выпал двухлетний ребенок