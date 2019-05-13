В центре Кирова оцепили здание поликлиники из-за сумки с продуктами

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-13T15:40:33+03:00

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Сегодня около полудня в центр Кирова под вой сирен выехала карета скорой помощи, полиция и несколько пожарных расчетов. Силовые службы оцепили территорию рядом с поликлиникой на улице Дерендяева, недалеко от ЖК «Алые паруса». Информация об этом появилась в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД России по Кировской области «Комсомолке» пояснили, что в дежурную часть поступил звонок от сотрудников больницы: рядом со зданием они увидели бесхозную сумку. На место сразу же выехали сотрудники экстренных служб. Однако обследование неизвестного подозрительного предмета показало, что он безопасен. В сумке лежали лишь продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU