2019-05-13T13:31:13+03:00
Происшествия

Трагедия в Верхнекамском районе: в пожаре погибли мать и сын

Спасатели считают, что трагедия произошла из-за неосторожности при курении
Евгений ДЕМИХОВ
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Ночной пожар случился из-за непотушенного окуркаНочной пожар случился из-за непотушенного окуркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В селе Гидаево Верхнекамского района спасатели на месте пепелища нашли два тела. Как выяснилось, в пожаре погибли 68-летняя мать и ее 35-летний сын.

- ЧП произошло 12 мая, в 00.30 часов, в частном доме, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Предполагаемая причина трагедии - неосторожность погибших при курении.

За прошедшие майские праздники в пожаре погиб еще один человек. 11 мая в поселке Свеча спасатели нашли тело 32-летнего мужчины на месте ЧП. В МЧС также сообщили, что один человек отравился продуктами горения.

По информации ОНДПР по городу Кирову, пожар произошел на Октябрьском проспекте, в доме № 29. Из здания эвакуировали 20 человек. Хозяйка квартиры, с которой начался пожар, отравилась продуктами горения и получила ушибы. Ее госпитализировали. По предварительной версии, инцидент произошел из-за поджога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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