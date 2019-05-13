Кировчанин сядет на шесть месяцев в колонию строгого режима за кражу телефона

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-13T13:35:17+03:00

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Уроженца Кирова приговорили к реальному сроку за кражу телефона у своего приятеля. 32-летнему мужчине светит полгода лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Первомайского района.

Как пояснили в ведомстве, осужденный сидел вместе со своим приятелем в квартире. Они выпивали. Во время отдыха приятель решил похитить у хозяина квартиры телефон стоимостью девять тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» в суде было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Подсудимый признал свою вину.

Эта кража стала рецидивным преступлением для кировчанина, что послужило отягчающим обстоятельством. Суд исследовал все материалы дела, заслушал мнения сторон и приговорил молодого человека к шести месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU